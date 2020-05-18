‹ Önceki Haber Piyasaların gözü bu hafta Avrupa'da olacak Piyasaların gözü bu hafta Avrupa'da olacak Sonraki Haber › Turizmde en hızlı toparlanacak ülke Türkiye Turizmde en hızlı toparlanacak ülke Türkiye

Vakıfbank Katar'daki ilk Türk bankası oldu

18.05.2020 - 13:13
Vakıfbank Katar'daki ilk Türk bankası oldu | Ekonomi Haberleri

VakıfBank’a, bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere lisans başvurusunda bulunduğu Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi’nden (QFCRA) onay geldi. VakıfBank, bölgesinde her geçen gün daha güçlü bir finans merkezi olma yolunda ilerleyen Katar’da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk Bankası oldu.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Banka Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar çerçevesinde, yurtdışı faaliyetlerinin genişletilmesini amaçladıklarına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kararımız doğrultusunda daha önce Çin ve Katar’da temsilcilik ofisi açmayı planladığımızı duyurmuştuk. Katar’da temsilcilik açılması ile ilgili gerek ülkemizde gerekse Katar’da yapılan tüm başvurular olumlu sonuçlanmış ve Bankamız Katar’da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk bankası olmuştur. Amacımız pandemi sonrası Çin’de de gerekli başvuruları hızlandırmak ve en kısa sürede orada da faaliyete geçmektir.”

“YURTDIŞINDA DA MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDAKİ GÜCÜZ”

Yurtdışı şube ağında New York, Erbil ve Bahreyn Şubeleri aracılığı ile hizmet verdiklerine vurgu yapan Üstünsalih, bu şubelere ek olarak Genel Müdürlüğü Viyana’da bulunan ‘VakıfBank International AG’ isimli ayrı bir iştiraklerinin de bulunduğunun altını çizdi. “Bu iştirakimiz de Almanya ve Avusturya’daki şubeleri aracılığıyla hizmet veriyor” diyen Üstünsalih, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ülkemizin milli menfaatleri ile uyumlu bir şekilde yurtdışında faaliyet gösteren Türk müteşebbisininin ve iş adamının  “yanındaki güç” olarak yurtdışı faaliyetlerimizi artırıyoruz. Katar temsilciliğimiz bu zincirin dördüncü halkası olmuştur. Kısa bir süre içinde Çin temsilciliğimizin de açılması ile zincire bir halka daha eklenecektir. Gerek uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz işlemlerle gerekse büyüyen yurtdışı organizasyonumuz ile VakıfBank marka değerinin küresel seviyede yükseleceğine yürekten inanıyorum.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.983 Değişim: 2,22% Hacim : 14.891 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 100.897 18.05.2020 Yüksek 102.225
Açılış: 100.897
6,8838 Değişim: -0,25%
Düşük 6,8321 18.05.2020 Yüksek 6,8998
Açılış: 6,8998
7,5141 Değişim: 0,75%
Düşük 7,3942 18.05.2020 Yüksek 7,5226
Açılış: 7,4581
383,79 Değişim: -0,82%
Düşük 382,09 18.05.2020 Yüksek 391,08
Açılış: 386,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.