Turist sayısı yüzde 27 yükseldi

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı mayıs ayında yüzde 27.3 yükseldi.

Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs'ta yüzde 27.3, yılın ilk beş ayında yüzde 30.8 artış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'yi Mayıs ayında 3.68 milyon, ilk beş ay itibarıyla 11.46 milyon kişi yabancı ziyaret etti.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı güvenlik endişeleri ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle 2016 yılında sert bir düşüşle 25.35 milyon kişiye gerilemiş 2017 yılında ise 32.4 milyona yükselerek toparlanmıştı.

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Yılın beş ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 12.11 pay ve 1.39 milyon kişi ile birinci, Almanya yüzde 9.67 pay ve 1.11 milyon kişi ile ikinci, İran yüzde 8.55 pay ve 980,130 kişi ile üçüncü, Gürcistan yüzde 7.45 pay ve 854,460 kişi ile dördüncü sırada yer aldı. Gürcistan'ı Bulgaristan izledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş seçim öncesi gerçekleştirdiği bir televizyon konuşmasında "Yıl sonunda "40 milyon turist ve 32 milyar dolar turizm geliri elde ederek yeni bir yıl sonu rekoru kıracağız" demişti.

Kurtulmuş 2023 hedefinin ise 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri olduğunu da belirtti.