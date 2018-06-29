ASELSAN'dan 30 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile yurt dışındaki bir müşteri arasında 30 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN, hava platformlarını yönelik sözleşme imzaladı. ASELSAN ile yurt dışındaki bir müşteri arasında hava platformlarına "ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesine yönelik" 30 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.

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