Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 11.1 azalışla 72.3 değerini aldı.

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks Aralık 2017'de 65.1 ile 2017'nin en düşük seviyesine geriledikten sonra Ocak ayında sert yükseldi.

Endeksi oluşturan alt kalemlere bakıldığında hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7.3 artarken genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 9.7 gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş beklentileri yüzde 7.7, tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 49.7 artış gösterdi.

Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.