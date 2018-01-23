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Çeyrek altın ne kadar? ( 23 Ocak altın fiyatları )

23.01.2018 - 12:01

Gram altın 162,5 lira, çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını 1.087 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise 1337 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,5 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü yüzde 0,75 azalışla 162 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 162,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.087 liradan satılıyor.

ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 1.337,5 dolardan işlem görüyor.


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