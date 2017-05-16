Tüfenkci: Ekonomik gidişat iyi ama...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye'de ekonomik gidişatın iyi olduğunu ancak bunu yeterli bulmadıklarını belirtti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ekonomide gidişatın iyi olduğunu ancak bunu yeterli bulmadıklarını belirterek, "Bunu daha da iyileştirme noktasında neler yapabiliriz? Atmamız gereken adımları, uyum yasalarıyla aynı zamanda ekonomiyi geliştirecek, destekleyecek tedbir ve destekleri yine önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'nın Türkiye açısından zor bir yıl olduğunu ifade ederek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreç ve referandum döneminde oluşturulan haksız algı ortamını hatırlattı. Tüfenkci, bu ortamda hükümetin aldığı tedbir ve hayata geçirdiği teşviklerle 2017'ye ekonomik anlamda güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Küçük esnafa faizsiz kredi sağladıklarını anımsatan Tüfenkci, bugüne kadar KOBİ'lere milyarlarca lira destekte bulunduklarını bildirdi.

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Kredi destekleriyle piyasalarda canlılığı sağladıklarını belirten Tüfenkci, "Şu an canlı bir piyasamız var. Kimse artık durağanlıktan bahsetmiyor, daha çok yatırım ve nasıl büyüyebiliriz onun hesabı içinde." diye konuştu.

İHRACATI ARTIRMAMIZ LAZIM

Bakan Tüfenkci, istihdama da destek sağladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstihdama sağladığımız desteklerle işsizliği düşürmeyi hedefliyoruz aynı zamanda üretimi de büyütmeye çalışıyoruz. Baktığımız zaman oralarda 1 milyonun üzerinde yeni istihdam sağlandığını, bunun üretime de yansıdığını görüyoruz. Gerek sanayi güven endeksi gerek üretim endeksine baktığımızda ikisinin de olumlu olduğunu, tüketici güven endekslerine baktığımızda olumlu bir seyirde olduğunu görüyoruz. Enflasyon rakamlarının mayıs ayından itibaren gerilediğini göreceğiz. Yine yıl sonu itibarıyla enflasyonun tek haneli rakamlara düştüğünü göreceğiz. İhracata verdiğimiz desteklerle ihracatın artış trendinde olduğunu görüyoruz ama bunu yeterli bulmuyoruz. Daha da agresif bir şekilde ihracatı artırmamız gerekir."

İhracata dayalı bir büyüme modelini öngördüklerini söyleyen Tüfenkci, "Teşviklerimiz ve tedbirlerimiz de bu yönde. Özellikle ihracatçımızdan, reel sektörden gelen talepleri hayata geçirme noktasında ciddi gayret gösteriyoruz. Yine yatırım ortamını iyileştirme noktasında atacağımız adımlarla özellikle doğrudan yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesinin daha da hızlanacağını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'ye güvenip yatırım yapanları Türkiye hiçbir zaman mahcup etmedi ve gerçekten kazandırdı." ifadelerini kullandı.

YETERLİ BULMUYORUZ

Türk lirasının ABD doları karşısında en değerli para birimlerinden biri haline geldiğini bildiren Bülent Tüfenkci, "Bu anlamıyla Türkiye'de ekonomik gidişatın iyi olduğunu görüyoruz ama bunu yeterli bulmuyoruz. Bunu daha da iyileştirme noktasında neler yapabiliriz? Atmamız gereken adımları, uyum yasalarıyla aynı zamanda ekonomiyi geliştirecek, destekleyecek tedbir ve destekleri yine önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz." dedi.

Tüfenkci, Üretim Reform Paketine değinirken de çalışmanın komisyona sevk edildiğini, pakette organize sanayi bölgelerinde yatırım yapanlara ciddi avantajlar getirildiğini, sanayicinin üzerinde yük olan TRT payı, emlak, ilan, reklam vergisi gibi birtakım vergilerin kaldırıldığını söyledi.

TÜRKİYE ŞAHA KALKACAK

Yeni istihdam alanı yaratanlara veya 2017'de yatırım yapanlara sağladıkları vergisel avantajlarla sanayi yatırımlarının da artacağını düşündüklerini belirten Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Cazibe merkezleriyle ilgili değerlendirme son safhada. Önümüzdeki çok kısa sürede bunlar da hayata geçtiğinde Türkiye şaha kalkacak ve büyüme rakamlarının da özellikle Dünya Bankasının veya kredi derecelendirme kuruluşlarının beklentilerinin çok üzerinde, şaşırtıcı derecede geleceğine inanıyorum. Bu kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinin reel ekonomiden çok uzak, objektiflikten de uzakta siyasi değerlendirmeler olduğunu gördük. Geçmişte bu kredi derecelendirme kuruluşlarını bu millet, bu devlet, AK Parti hükümetleri mahcup ettiyse inşallah önümüzdeki dönemde açıklanacak büyüme rakamlarıyla yine mahcup edecektir."

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