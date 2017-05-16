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Yolcu sayısı yasağa rağmen arttı

16.05.2017 - 11:50

ABD'nin uçuşlarda uyguladığı elektronik cihaz yasağına rağmen THY'nin New York hattında, nisan ayında 7 bin artış yaşadı.

 

25 Mart’tan itibaren ABD’ye uçuşlarda kabine cep telefonundan büyük elektronik aletlere getirilen yasağa rağmen THY, İstanbul-New York hattında yolcu artışı yaşadı. Yolcu sayısı geçen yıl nisan ayına göre yüzde 2.5 artışla 49 bin 351’e ulaştı. Bu dönemde New York hattındaki İsrailli yolcu sayısı arttı.

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Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre; yasak sonrası bilgisayarların özel olarak taşınması, ücretsiz internet gibi hizmetlerin uygulamaya konulmasının rakamlara olumlu yansıdığı, mayıs ayında da geçtiğimiz yıla göre artışın devam ettiği belirtildi. THY New York Müdürü Cenk Öcal, THY’nin bilgisayarları hasar vermeden ve hızlı şekilde özel operasyonla taşımasının Avrupalı havayolu şirketlerine de örnek olduğunu söyledi. Öcal “Avrupa’dan önemli bir havayolu şirketi de bu operasyonu nasıl yaptığımızı New York’ta seyretmek istediğini bildirdi” dedi.

SEBZE-MEYVE İHRACATINI UÇURACAK

Türk Hava Yolları’nın kargo şirketi Turkish Cargo, yılda ortalama 172 bin ton yaş meyve sebzeyi hava kargoyla taşımak için ihracatçılarla anlaştı. Turkish Cargo yetkilileri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri, İzmir’de bir araya geldi. İhracatçılar, Turkish Cargo’dan kapasitenin ve destinasyonların artırılmasını, taşıma maliyetlerinin yüzde 30 ila 50 arasında indirilmesini talep etti. Görüşmelerde destinasyona göre değişen oranlarda indirim yapılması ve uçak kapasitesinin artırılması konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşmayla bu yıl 35 noktaya 20 bin tona yakın taze meyve sebze taşınması planlanıyor.


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