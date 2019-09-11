‹ Önceki Haber Londra Borsası’na 32 milyar sterlinlik teklif Londra Borsası’na 32 milyar sterlinlik teklif Sonraki Haber › Garanti BBVA, TLREF endeksli bono ihracı gerçekleştirdi Garanti BBVA, TLREF endeksli bono ihracı gerçekleştirdi

Trump'tan Fed'e yeni 'faiz' çağrısı

11.09.2019 - 14:53 | Son Güncelleme :
Trump'tan Fed'e yeni 'faiz' çağrısı | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, borçların yeniden finansmanı için Fed'e faizleri sıfıra ya da daha düşük seviyeye indirmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, borçları daha düşük faiz maliyetleriyle ve daha uzun vadede yeniden finanse etmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 'sıfıra ya da daha düşük seviyeye' indirmesi gerektiğini belirtti ve Fed başkanı Jerome Powell'ı "hayatta bir kez gelebilecek fırsatı" kaçırmakla suçladı.

##$HABER_1457291$##

Trump Twitter'da yaptığı açıklamada "ABD her zaman en düşük faizi ödemeli. Enflasyon Yok! Powell ve Fed'in diğer ülkelerin zaten yaptıklarını yapmamıza olanak tanımamaları sadece bir saflık" dedi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Londra Borsası’na 32 milyar sterlinlik teklif Londra Borsası’na 32 milyar sterlinlik teklif Sonraki Haber › Garanti BBVA, TLREF endeksli bono ihracı gerçekleştirdi Garanti BBVA, TLREF endeksli bono ihracı gerçekleştirdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.862 Değişim: 0,64% Hacim : 6.217 Mio.TL Son veri saati : 16:59
Düşük 101.353 11.09.2019 Yüksek 102.098
Açılış: 101.598
5,7555 Değişim: -0,22%
Düşük 5,7521 11.09.2019 Yüksek 5,7925
Açılış: 5,7684
6,3317 Değişim: -0,64%
Düşük 6,3296 11.09.2019 Yüksek 6,4013
Açılış: 6,3724
275,93 Değişim: 0,16%
Düşük 275,47 11.09.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 275,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.