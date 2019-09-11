‹ Önceki Haber OPEC'in ham petrol üretimi yükseldi OPEC'in ham petrol üretimi yükseldi Sonraki Haber › Trump'tan Fed'e yeni 'faiz' çağrısı Trump'tan Fed'e yeni 'faiz' çağrısı

Londra Borsası’na 32 milyar sterlinlik teklif

11.09.2019 - 14:41
Londra Borsası’na 32 milyar sterlinlik teklif | Ekonomi Haberleri

Hong Kong Borsalar ve Takas Şirketi, Londra Borsası'nı 32 milyar sterline satın almak için teklif verdi.

Hong Kong Borsalar ve Takas Şirketi (HKEX), Londra Borsası'nı (London Stock Exchange Group, LSE) satın almak için 32 milyar sterlin (39,6 milyar dolar) önerdi. HKEX tarafından yapılan açıklamada, Londra borsasını satın almak için hisse başına 20.45 sterlin nakit ve HKEX’in yeni çıkarılmış hissesinden 2 bin 495 önerildiği belirtildi. Buna göre London Stock Exchange Group’un hisse değeri 83.61 sterlin (Salı kapanış fiyatını göre yüzde 23 fazla) olurken, şirketin toplam değeri de 32 milyar sterlin (39.6 milyar dolar) oldu.

##$HABER_1457287$##

Açıklamada görüşlerine yer verilen HKEX Üst Yetkilisi (CEO) Charles Li, “HKEX ile Londra Menkul Kıymetler Borsası'nı bir araya getirmek, gelecek yıllarda küresel sermaye piyasalarını yeniden tanımlayacaktır” ifadesini kullandı.

LSE tarafından satın alma teklifi üzerine herhangi bir açıklama yapılmazken, hisseleri yüzde 7’den fazla değer kazanarak 73 sterline yükseldi.

HKEX, 2012’de Londra Metal Borsasını 1.4 milyar sterline satın almıştı. London Stock Exchange Group da şirketlere, bankacılara ve yatırımcılara haber, veri ve analitik bilgi sağlayan Refinitiv’i geçen ay 27 milyar dolara bünyesine katmıştı.


‹ Önceki Haber OPEC'in ham petrol üretimi yükseldi OPEC'in ham petrol üretimi yükseldi Sonraki Haber › Trump'tan Fed'e yeni 'faiz' çağrısı Trump'tan Fed'e yeni 'faiz' çağrısı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.862 Değişim: 0,64% Hacim : 6.217 Mio.TL Son veri saati : 16:59
Düşük 101.353 11.09.2019 Yüksek 102.098
Açılış: 101.598
5,7555 Değişim: -0,22%
Düşük 5,7521 11.09.2019 Yüksek 5,7925
Açılış: 5,7684
6,3317 Değişim: -0,64%
Düşük 6,3296 11.09.2019 Yüksek 6,4013
Açılış: 6,3724
275,93 Değişim: 0,16%
Düşük 275,47 11.09.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 275,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.