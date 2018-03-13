‹ Önceki Haber Milli kredi derecelendirme kuruluşu için tarih verdi Milli kredi derecelendirme kuruluşu için tarih verdi Sonraki Haber › New York borsası karışık seyretti New York borsası karışık seyretti

Trump'tan 117 milyar dolarlık satışa engel

13.03.2018 - 08:32

ABD Başkanı Trump, ABD'li çip üreticisi Qualcomm'un Singapur merkezli Broadcom firmasınca satın alınmasını "ulusal güvenlik" gerekçesiyle engelledi.

 ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li çip üreticisi Qualcomm'un Singapur merkezli Broadcom firması tarafından 117 milyar dolara satın alınmasını engelleyecek başkanlık kararını imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki firma arasındaki satış sürecini doğrudan ilgilendiren bir karar kamuoyu ile paylaşıldı.

TRUMP'TAN "KANITLARIMIZ VAR" ÇIKIŞI

Buna göre Trump, "ulusal güvenlik" gerekçelerine atıf yaptığı başkanlık kararında söz konusu satışın uygun olmadığını vurguladı. Kararda Trump'ın, "Broadcom ve ortaklarının, ABD'nin ulusal güvenliğini zaafa uğratabilecek adımlar atabileceğine yönelik yeteri kadar sağlam kanıt bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

TEKNOLOJİ TARİHİNİN EN BÜYÜK ANLAŞMASI OLABİLİRDİ

Gerçekleşmesi halinde teknoloji tarihinin en büyük anlaşması olacağı belirtilen sürecin önünü kapatan kararda, Qualcomm'un satışının "yasaklandığı" kaydedildi.

Karara itiraz eden Broadcom yöneticileri ise söz konusu anlaşmanın "ABD'nin ulusal güvenliğini herhangi bir şekilde tehdit etmediğini" savundu.

İlk olarak ABD'de kurulan ancak 2016 yılında Avago firmasına satılarak Singapur merkezli olarak yeniden yapılanan firma, Qualcomm'u satın alarak özellikle mobil teknolojiler ve çip üretimi alanında dünyanın en önemli oyuncuları arasında daha da üst sıralara tırmanmak istiyordu.

HAZİNE BAKANLIĞI DA KARŞI ÇIKMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı 5 Mart'ta ilgili teknoloji firmalarına mektup göndererek özellikle 5G teknolojisiyle ilgili satış süreçlerinin ulusal güvenlik riski oluşturabileceği "uyarısında" bulunmuştu.

Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Aimen Mir, "Qualcomm, ABD için iyi tanınan ve güvenilen bir firma olmuştur. Qualcomm'un ABD hükümet kurumlarına yönelik tedarikinde herhangi bir kısıtlama veya duraksama olması, ulusal güvenliğimizi zaafa uğratabilir." yorumunu yapmıştı. 

 


‹ Önceki Haber Milli kredi derecelendirme kuruluşu için tarih verdi Milli kredi derecelendirme kuruluşu için tarih verdi Sonraki Haber › New York borsası karışık seyretti New York borsası karışık seyretti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.267 Değişim: -0,12% Hacim : 6.720 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 117.669 13.03.2018 Yüksek 118.611
Açılış: 118.528
3,8724 Değişim: -0,02%
Düşük 3,8705 14.03.2018 Yüksek 3,8740
Açılış: 3,87335
4,8009 Değişim: 0,00%
Düşük 4,7966 14.03.2018 Yüksek 4,8022
Açılış: 4,80075
165,12 Değişim: -0,05%
Düşük 165,06 14.03.2018 Yüksek 165,28
Açılış: 165,21
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.