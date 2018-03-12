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Milli kredi derecelendirme kuruluşu için tarih verdi

12.03.2018 - 17:03

BDDK Başkanı Akben, "(Milli kredi derecelendirme kuruluşu) Tarih şu an belli değil ama bu sene içerisinde bunu bir noktaya getirmek istiyoruz. Bu sene içinde bunun kurulmasını hedefliyoruz" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "(Milli kredi derecelendirme kuruluşu) Tarih şu an belli değil ama bu sene içerisinde bunu bir noktaya getirmek istiyoruz. Bu sene içinde bunun kurulmasını hedefliyoruz." dedi.

Akben, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde düzenlenen "Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Rating Uygulamaları: Çin Örneği Semineri"nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli kredi derecelendirme kuruluşu için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akben, "Şu anda bunu bankalar kuracak gibi görünüyor. Özel bir şirket de bunu kurabilir ama şu anki yapıda biraz zor görünüyor bu... Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) öncülüğünde nasıl ki Kredi Kayıt Bürosu’nda (KKB) bankalar ortak ya... Buna benzer bir yapı da Belli bankaların belli bir pay almasıyla Düşündüğümüz, kimsenin yüzde 10’dan fazla pay almaması" şeklinde konuştu.

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"MÜHİM OLAN TÜRKİYE’DEKİ SİSTEMİ VE ŞİRKETLERİ TANIYAN BİR YAPININ OLMASI"

Mehmet Ali Akben, Türkiye’de bir tane derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç bulunduğunu dile getirerek, "Zaten, tabii bu iş kurulduğunda, belki ancak birkaç yıl içinde veriler toplanabilecek. Burada Çin veya Hindistan, belki Fitch bunun içine Onlardan bir ortaklık yapısı da girerse zaten onların know how’ı ve onların uluslararası şeyi de kullanılabilirse bir fayda temin edebilir." dedi.

Yerli kredi derecelendirme kuruluşunun bankaların borçlanma maliyetine de katkı sağlayacağını kaydeden Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim Türk lirası krediler üzerindeki rate’ler yüzde 100 risk ağırlığına tabi. Bu kuruluşlar şu anda Türkiye’deki risk ağırlığını 20’ye kadar düşürebilirler. Belki sıfıra kadar getirebilirler, bilmiyorum ama TL kredilerde daha düşük not verebilirler. Belki de yüksek de verebilirler tabii Mühim olan Türkiye’deki sistemi ve şirketleri tanıyan bir yapının olması. (Milli kredi derecelendirme kuruluşu) Tarih şu an belli değil ama bu sene içerisinde bunu bir noktaya getirmek istiyoruz. Bu sene içinde bunun kurulmasını hedefliyoruz."

Mevduat faizine tavan uygulaması konusunda BDDK’nın herhangi bir düzenlemesi ya da çalışması bulunmadığını belirten Akben, konunun kendi sorumluluğunda da olmadığını söyledi.


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