Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, "Trump'ın gümrük vergisi konusunda endişeliyim" açıklamasında bulundu.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin perşembe günkü Beyaz Saray açıklaması öncesinde konuya yönelik endişelerini dile getirdi. Kashkari, “Adil ticaretle ilgili duyguları paylaşıyorum ama tehditin inandırıcı olduğunu göstermeye çalışmanın ABD ekonomisine maliyeti olacağı konusunda endişeliyim.” dedi.

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Kashkari, “Eğer çelikte gümrük vergisini artırırsanız, ABD'deki çelik sektörü istihdamı çelik tüketicisi olan herkesin üzerindeki ekonomik etkiyi telafi etmekten fazlasını mı yapacak? Dikkatlice bakarsanız, cevap güçlü bir hayır.” şeklinde görüş bildirdi.

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