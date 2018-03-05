İtalyanlar seçimini yaptı

İtalya'da sandık çıkış anketinden merkez sağ ittifakı çıktı.

İtalya'da Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’nun yeni üyelerini belirlemek üzere 4 Mart'ta yapılan genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, eski başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisi ile aşırı sağcı Lig, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri ve Biz İtalya'yla partilerinden oluşan merkez sağ ittifakı, yüzde 33 ile 36 aralığındaki oy oranı ile seçimin galibi oldu. Yaklaşık 46,6 milyon seçmenin sandığa gittiği genel seçimde oy kullanma işlemi yerel saat ile 23.00'da sona erdi.

İtalyan resmi ANSA ajansının yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ittifakı yüzde 33 ile yüzde 36 arasında bir oy alırken, 5 Yıldız Hareketi (M5S) yüzde 29 ile yüzde 32 oy oranına ulaştı. Halihazırda hükümette bulunan merkez sol ittifakının oy oranı ise yüzde 24 ile yüzde 27 civarında kaldı.

Bir önceki seçime göre merkez sol ittifakının oyları düşüş gösterirken, merkez sağ ittifakı ve M5S oylarını artırdı. Merkez sol ittifakının oylarında yüzde 2-5 arasında bir azalma görülürken, merkez sağ ittifakının oyları yüzde oylarında yüzde 3-6 arası bir artış meydana geldi. Seçime ittifakların dışında tek başına katılan M5S ise, yüzde 5-7 oranında artırarak yüzde 29,5-32,5 aralığına getirdiği oylarıyla seçimde en çok oyu alan parti oldu.

##$HABER_1444452$##

Ankete göre, halihazırda iktidardaki koalisyon hükümetinin büyük ortağı ve eski başbakan Matteo Renzi liderliğindeki Demokrat Parti (PD) yüzde 20-23, Emma Bonino'nun Avrupa partisi yüzde 2-4, Giulio Santagata'nın Birlikte partisi yüzde 0-2 ve Beatrice Lorenzin'in merkezci Popüler Sivil Liste partisi yüzde 0-2 olmak üzere, merkez sol ittifakı yüzde 24-27 arasında oy aldı.

Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisi yüzde 12-15, Matteo Salvini'nin aşırı sağcı Lig partisi yüzde 13-16, Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi yüzde 3-5 ve Raffaele Fitto'nun Biz İtalya'yla partisi yüzde 0-2 olmak üzere, merkez sağ ittifakı ise yüzde 33 ile 36 aralığındaki bir oy oranına ulaştı.

Sandık çıkış anketine göre, Demokrat Parti'den ayrılan Senato Başkanı Pietro Grasso'nun liderliğindeki Özgür ve Eşit (LeU) partisinin yüzde 3'lük seçim barajını aşarak meclise girmesi bekleniyor.

Sandık çıkış anketlerine göre hiçbir parti ve ittifak, tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa erişemiyor.

Bir önceki seçimde yüzde 75,20 olan katılım oranının, bu seçimde de yaklaşık aynı olduğu tahmin ediliyor.

İtalya'nın Lazio ve Lombardiya bölgelerinde de bölge başkanı ve bölge konseyinin belirlenmesi için oy kullanımı sona erdi.

Etiketler