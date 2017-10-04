Yeni Fed başkanı kim olacak?

Fed başkanlığı için nihai aday listesi Başkan Trump'a sunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanları, konu hakkında bilgiye sahip yedi kaynağa göre, Fed'e başkanlık yapması için önerdikleri adayların nihai listesini başkana sundu ve araştırmayı sonlandırdı. Bu adayların şimdiki başkan Janet Yellen, Kevin Warsh, Gary Cohn, Jerome Powell...

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Aynı zamanda, Beyaz Saray Fed'in başkan ayrdımcılığı için de araştırmasını sürdürüyor. Trump'ın Fed'de dört atama yapma hakkı bulunuyor; başkan, başkan yardımcısı ve iki guvernör.