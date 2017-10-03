‹ Önceki Haber Küresel finansal kriz riski artıyor! Küresel finansal kriz riski artıyor!

Türk Akımı'nda ÇED raporu onaylandı

03.10.2017 - 16:28 | Son Güncelleme : 03.10.2017 - 17:01

TürkAkım Boru Hattı deniz kesimine ilişkin ÇED raporu Türk makamlarınca onaylandı.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Deniz Bölümüne ait Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) nihai raporuna ilişkin olumlu kararını yayımladı. 

http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=335814

ÇED SÜRECİ

Nihai ÇED raporunun hazırlanmasında kapsamlı bir istişare süreci yürütüldü. 21 Haziran tarihinde ÇED taslak raporunun yayımlanmasının ardından, Türk makamları tarafından konuyla ilgili yirmi üç kurum ve kuruluştan oluşan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) kurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, taslak ÇED raporuna ilişkin soru ve yorumları almak üzere 4 Temmuz tarihinde İDK üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenledi. İDK üyelerinin taslak rapora ilişkin görüşlerini yazılı olarak sunmasının ardından rapor gelen yorumlar doğrultusunda gözden geçirildi. İDK üyelerinin tamamı ÇED raporu konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına olumlu görüş vermiş bulunuyor. Onaylanan ÇED raporuna şu adresten ulaşılabiliyor:

http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/9200

Raporda, TürkAkım projesinin açık deniz kesiminin olası çevresel ve toplumsal etkilerine ilişkin bilgilerin yanı sıra, olası olumsuz etkilerin giderilmesi ve olumlu etkilerin güçlendirilmesine yönelik önerilere yer veriliyor. 

ÇED raporu hazırlanırken, proje faaliyetlerinin olası çevresel ve toplumsal etkilerini belirlemek, değerlendirmek ve belgelemek üzere çeşitli saha çalışmaları gerçekleştirildi. Değerlendirmeler kapsamında, kamu kurumları, bölge sakinlerinin temsilcileri ve balıkçılık örgütleri gibi çeşitli paydaşların görüşlerine başvuruldu.  

ÇED raporu, TürkAkım proje sahibi olan South Stream Transport B.V. adına ELC Group Inc. tarafından hazırlanıp sunuldu. 


Etiketler

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • TürkAkım projesi
  • Türk makamları
  • çed süreci
‹ Önceki Haber Küresel finansal kriz riski artıyor! Küresel finansal kriz riski artıyor!
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
103.908 Değişim: -0,02% Hacim : 4.851 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 103.422 03.10.2017 Yüksek 104.488
Açılış: 103.998
3,5732 Değişim: 0,14%
Düşük 3,5647 03.10.2017 Yüksek 3,5933
Açılış: 3,5683
4,1989 Değişim: 0,28%
Düşük 4,1825 03.10.2017 Yüksek 4,2212
Açılış: 4,1872
146,02 Değişim: 0,14%
Düşük 145,63 03.10.2017 Yüksek 146,73
Açılış: 145,82
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.