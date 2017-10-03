Türk Akımı'nda ÇED raporu onaylandı

TürkAkım Boru Hattı deniz kesimine ilişkin ÇED raporu Türk makamlarınca onaylandı.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Deniz Bölümüne ait Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) nihai raporuna ilişkin olumlu kararını yayımladı.

http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=335814

ÇED SÜRECİ

Nihai ÇED raporunun hazırlanmasında kapsamlı bir istişare süreci yürütüldü. 21 Haziran tarihinde ÇED taslak raporunun yayımlanmasının ardından, Türk makamları tarafından konuyla ilgili yirmi üç kurum ve kuruluştan oluşan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) kurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, taslak ÇED raporuna ilişkin soru ve yorumları almak üzere 4 Temmuz tarihinde İDK üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenledi. İDK üyelerinin taslak rapora ilişkin görüşlerini yazılı olarak sunmasının ardından rapor gelen yorumlar doğrultusunda gözden geçirildi. İDK üyelerinin tamamı ÇED raporu konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına olumlu görüş vermiş bulunuyor. Onaylanan ÇED raporuna şu adresten ulaşılabiliyor:

http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/9200

Raporda, TürkAkım projesinin açık deniz kesiminin olası çevresel ve toplumsal etkilerine ilişkin bilgilerin yanı sıra, olası olumsuz etkilerin giderilmesi ve olumlu etkilerin güçlendirilmesine yönelik önerilere yer veriliyor.

ÇED raporu hazırlanırken, proje faaliyetlerinin olası çevresel ve toplumsal etkilerini belirlemek, değerlendirmek ve belgelemek üzere çeşitli saha çalışmaları gerçekleştirildi. Değerlendirmeler kapsamında, kamu kurumları, bölge sakinlerinin temsilcileri ve balıkçılık örgütleri gibi çeşitli paydaşların görüşlerine başvuruldu.

ÇED raporu, TürkAkım proje sahibi olan South Stream Transport B.V. adına ELC Group Inc. tarafından hazırlanıp sunuldu.

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