‹ Önceki Haber Commerzbank'tan dolar/TL tahmini Commerzbank'tan dolar/TL tahmini Sonraki Haber › Türkiye'nin AB rüyası şimdilik sona erdi Türkiye'nin AB rüyası şimdilik sona erdi

Trump, dev bankaları bölmeyi düşünüyor

02.05.2017 - 14:47 | Son Güncelleme : 02.05.2017 - 17:11

ABD Başkanı Trump, ciddi bir şekilde Wall Street'in dev bankalarını bölmeyi düşündüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, aktif bir şekilde, dev Wall Street bankalarını bölmeyi düşündüğünü açıkladı ve bu açıklamasıyla, tüketici ve yatırım bankacılığını ayıran Bunalım dönemi kanununu canlandırmaya yönelik çabalara destek verdi.

Trump, 30 dakikalık Oval Ofis röportajında, Bloomberg News'a yaptığı değerlendirmede, bankaların bölünmesini işaret ederek,  "Şimdilerde bununla ilgileniyorum," dedi ve "Eski sisteme geri dönmeyi isteyenler var. Doğru mu? Buna bakacağız" dedi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Başkanlık seçimi kampanyası sırasında, Trump, tüketici ve yatırım bankalarının ayrılmasını getiren 1933 tarihkli Glass-Steagall yasasını "21'nci yüzyıl" versiyonu için çağrıda bulunmuştu. 2016 Cumhuriyetçi Parti platformu da, 1999 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton'ın imzasıyla mali deregülasyon çabaları dahilinde kaldırılan bu yasal bariyeri yeniden getirme konusunu destekledi.

Çok sayıda kanun koyucu, bankaların bölünme yasasının ortadan kaldırılmasını, 2008 mali krizini desteklemekle itham etmişti, ancak bu görüş, Wal Street tarafından fazla kabul görmedi. Trump tek taraflı olarak bu yasayı geçiremez, zira Kongre'nin yeni bir versiyonu geçirmesi gerekecek.

Trump'ın aralarında Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü gary Cohn'un da bulunduğu yetkilileri, Glass-Steagall yasasının yeni bir versiyonunun geri getirilmesini destekliyorlar, ancak bu konudaki yaklaşımlarına ilişkin fazla detay vermiyorlar. Hem Mnuchin hem de Cohn, bir dönem Goldman Sahcs Group Inc. adına görev yaptı.


Etiketler

‹ Önceki Haber Commerzbank'tan dolar/TL tahmini Commerzbank'tan dolar/TL tahmini Sonraki Haber › Türkiye'nin AB rüyası şimdilik sona erdi Türkiye'nin AB rüyası şimdilik sona erdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
94.431 Değişim: -0,24% Hacim : 4.077 Mio.TL Son veri saati : 17:43
Düşük 94.312 02.05.2017 Yüksek 95.359
Açılış: 94.994
3,5291 Değişim: -0,71%
Düşük 3,5280 02.05.2017 Yüksek 3,5572
Açılış: 3,5544
3,8485 Değişim: -0,69%
Düşük 3,8478 02.05.2017 Yüksek 3,8827
Açılış: 3,8754
142,37 Değişim: -0,86%
Düşük 142,34 02.05.2017 Yüksek 143,79
Açılış: 143,61
1,0902 Değişim: 0,03%
Düşük 1,0889 02.05.2017 Yüksek 1,0925
Açılış: 1,08986
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.