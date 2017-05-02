Trump, dev bankaları bölmeyi düşünüyor

ABD Başkanı Trump, ciddi bir şekilde Wall Street'in dev bankalarını bölmeyi düşündüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, aktif bir şekilde, dev Wall Street bankalarını bölmeyi düşündüğünü açıkladı ve bu açıklamasıyla, tüketici ve yatırım bankacılığını ayıran Bunalım dönemi kanununu canlandırmaya yönelik çabalara destek verdi.

Trump, 30 dakikalık Oval Ofis röportajında, Bloomberg News'a yaptığı değerlendirmede, bankaların bölünmesini işaret ederek, "Şimdilerde bununla ilgileniyorum," dedi ve "Eski sisteme geri dönmeyi isteyenler var. Doğru mu? Buna bakacağız" dedi.

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Başkanlık seçimi kampanyası sırasında, Trump, tüketici ve yatırım bankalarının ayrılmasını getiren 1933 tarihkli Glass-Steagall yasasını "21'nci yüzyıl" versiyonu için çağrıda bulunmuştu. 2016 Cumhuriyetçi Parti platformu da, 1999 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton'ın imzasıyla mali deregülasyon çabaları dahilinde kaldırılan bu yasal bariyeri yeniden getirme konusunu destekledi.

Çok sayıda kanun koyucu, bankaların bölünme yasasının ortadan kaldırılmasını, 2008 mali krizini desteklemekle itham etmişti, ancak bu görüş, Wal Street tarafından fazla kabul görmedi. Trump tek taraflı olarak bu yasayı geçiremez, zira Kongre'nin yeni bir versiyonu geçirmesi gerekecek.

Trump'ın aralarında Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü gary Cohn'un da bulunduğu yetkilileri, Glass-Steagall yasasının yeni bir versiyonunun geri getirilmesini destekliyorlar, ancak bu konudaki yaklaşımlarına ilişkin fazla detay vermiyorlar. Hem Mnuchin hem de Cohn, bir dönem Goldman Sahcs Group Inc. adına görev yaptı.

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