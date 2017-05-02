Commerzbank'tan dolar/TL tahmini

Commerzbank yolladığı notta kurun gelecek aylarda 3.70 seviyelerine yükselebileceğini belirtti.

Commerzbank gelişen ülke ve G10 para birimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu raporunda Dolar/TL'nin 3.70 seviyesine yükseleceğini öngördü. Raporda Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışıyla kurda geri çekilmenin devam ettiği, bankanın diğer bir sıkılaştırma adımı olarak swap faizini de 50 baz puan yükselttiği hatırlatıldı.

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Enflasyonun TCMB hedefinin üzerinde olacağı belirtilen açıklamada, "Bunların yanı sıra TCMB Cuma günkü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentilerini %8'den %8.5'e yükseltti. Bize göre enflasyon daha yüksek olacak, tahminimiz %9.7 olması yönünde. Enflasyonun zirve yapmasını ve sonra düşmesini bekliyoruz ancak görüşümüz yılın 3. çeyreğinde de %10 civarında yüksek seyredeceği yönünde. Şimdilik Dolar/TL'nin gelecek aylarda 3.70 olacağı beklentimizi koruyoruz" ifadelerine yer verildi.

FED BEKLENTİSİ

Bankanın raporunda yarınki Fed toplantısında bir faiz artışının olası görülmediği ifade edilerek "Tek konu; bankanın Haziran'a yönelik sinyal verip vermeyeceği olacak. Haziran veya Eylül'de faiz artışı FX piyasalarında çok etkili olmayacak." değerlendirmesine yer verdi.

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