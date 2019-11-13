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Trump: AB'nin (ticari) engelleri korkunç

13.11.2019 - 09:03 | Son Güncelleme :
Trump: AB'nin (ticari) engelleri korkunç | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, "AB'nin (ticari) engelleri korkunç, birçok yönden Çin'den daha kötü" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin (AB) ve Çin'e yönelik eleştirilerde bulundu. AB'nin ticari engellerinin ABD'li üreticiler için “adil” olmadığını belirten Trump, “AB'nin (ticari) engelleri korkunç, birçok yönden Çin'den daha kötü.” dedi.

"ÇİN, ANLAŞMA YAPMAK İÇİN ÖLÜYOR"

Trump, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmeleri hakkında ise “Anlaşma yapmak için ölüyorlar, anlaşma yapmak isteyip istemediğimize karar verecek olan biziz. Çin ile önemli bir ticaret anlaşması yapmaya yakınız, yakında olabilir.” diye konuştu.


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