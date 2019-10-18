Trakya Cam toplam sendikasyon kredisi imzaladı | Ekonomi Haberleri

Trakya Cam toplam 200 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisi imzaladı.

Trakya Cam düzcam grubunun yatırım harcamalarının finansmanı ve işletme sermayesi gereksinimlerine yönelik toplam 200 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisi imzaladı.

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Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, Bank of America önderliğindeki sendikasyonun 175 milyon Euroluk 3 yıl vadeli kısmının maliyeti euribor + yüzde 2.65; 25 milyon Euro tutarındaki diliminin maliyeti euribor + yüzde 2.95 seviyesinde gerçekleşti.

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