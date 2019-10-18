‹ Önceki Haber Çin ekonomisinde son 30 yılın en zayıf büyümesi Çin ekonomisinde son 30 yılın en zayıf büyümesi Sonraki Haber › Trakya Cam toplam sendikasyon kredisi imzaladı Trakya Cam toplam sendikasyon kredisi imzaladı

Mahkemenin booking.com kararı belli oldu

18.10.2019 - 10:38 | Son Güncelleme :
Mahkemenin booking.com kararı belli oldu | Ekonomi Haberleri

Mahkeme, Booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi. Mahkeme, Booking.com’un haksız rekabete neden olan sözleşmedeki aykırılıkları gidermesi halinde ihtiyati tedbirin kaldırılmasını; 500 bin lira teminat yatırılması halinde sitenin faaliyetlerine devam edebileceğini hükmetti.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon sitesi ‘booking.com’ ile ilgili davada mahkeme, sitenin içeriğinin haksız rekabete yol açtığını, seyahat acenteliği faaliyeti yürüttüğünü ve haksız rekabet oluşturan reklamlara sitede yer verildiğini belirterek bu reklamların kaldırılmasına karar verdi. Sitenin tamamen kapatılmasına gerek olmadığını belirten mahkeme, 500 bin lira teminat yatırılması halinde sitenin faaliyetlerine devam edebileceğini hükmetti.

İKİ YIL ÖNCE TEDBİR KARARI VERİLMİŞTİ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), diğer seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla Hollanda merkezli dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi ‘booking.com’ şirketine 4 yıl önce dava açmıştı. TURSAB ayrıca ‘booking.com’ şirketinin faaliyetlerinin durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki yıl önce ‘booking.com’ şirketinin, Türkiye’deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. ‘booking.com’ sitesinin avukatları da Türkiye’deki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına ilişkin mahkeme kararına itiraz etmişti. Mahkeme, davalı şirketin itirazını reddetmişti. Booking.com’un avukatları ikinci kez itirazda bulunmuş ve mahkeme tarafından belirlenecek  bir teminat karşılığında sitenin faaliyetlerine devam etmesini istemişti. Ancak mahkeme ikinci itirazı da reddetmişti.

REKLAMLAR KALKACAK,  FAALİYETİ SÜRECEK

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 4 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına davacı TÜRSAB ile davalı sitenin avukatları katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, TÜRSAB’ın açtığı davayı kabul etti. Davalı ‘booking.com’ adlı sitenin haksız rekabete yol açtığını kararında açıklayan mahkeme, sitenin faaliyetlerinin seyahat acenteliği olduğunu belirtti. Mahkemenin kararında, “Davalı site haksız rekabete yol açan reklamlara yer vermiştir. ‘booking.com’ olarak en iyi fiyatları garanti eden bir internet sitesi kurmayı amaçlıyoruz’, ‘En düşük fiyatlar’, ‘Booking.com hem şehirlerde hem de deniz kenarı veya kırsal bölgelerde en iyi otel fiyatlarını garanti etmektedir’ vb. şekilde haksız rekabete yol açan reklamların siteden ve tüm online uygulamalardan kaldırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 500 bin lira teminatın yatırılması halinde daha önce verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılarak faaliyetlerine devam etmesine karar verildi” denildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7830 Değişim: -0,73%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4557 Değişim: -0,50%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,49 Değişim: -0,71%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.