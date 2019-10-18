Mahkemenin booking.com kararı belli oldu | Ekonomi Haberleri

Mahkeme, Booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi. Mahkeme, Booking.com’un haksız rekabete neden olan sözleşmedeki aykırılıkları gidermesi halinde ihtiyati tedbirin kaldırılmasını; 500 bin lira teminat yatırılması halinde sitenin faaliyetlerine devam edebileceğini hükmetti.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon sitesi ‘booking.com’ ile ilgili davada mahkeme, sitenin içeriğinin haksız rekabete yol açtığını, seyahat acenteliği faaliyeti yürüttüğünü ve haksız rekabet oluşturan reklamlara sitede yer verildiğini belirterek bu reklamların kaldırılmasına karar verdi. Sitenin tamamen kapatılmasına gerek olmadığını belirten mahkeme, 500 bin lira teminat yatırılması halinde sitenin faaliyetlerine devam edebileceğini hükmetti.

İKİ YIL ÖNCE TEDBİR KARARI VERİLMİŞTİ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), diğer seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla Hollanda merkezli dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi ‘booking.com’ şirketine 4 yıl önce dava açmıştı. TURSAB ayrıca ‘booking.com’ şirketinin faaliyetlerinin durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki yıl önce ‘booking.com’ şirketinin, Türkiye’deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. ‘booking.com’ sitesinin avukatları da Türkiye’deki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına ilişkin mahkeme kararına itiraz etmişti. Mahkeme, davalı şirketin itirazını reddetmişti. Booking.com’un avukatları ikinci kez itirazda bulunmuş ve mahkeme tarafından belirlenecek bir teminat karşılığında sitenin faaliyetlerine devam etmesini istemişti. Ancak mahkeme ikinci itirazı da reddetmişti.

REKLAMLAR KALKACAK, FAALİYETİ SÜRECEK

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 4 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına davacı TÜRSAB ile davalı sitenin avukatları katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, TÜRSAB’ın açtığı davayı kabul etti. Davalı ‘booking.com’ adlı sitenin haksız rekabete yol açtığını kararında açıklayan mahkeme, sitenin faaliyetlerinin seyahat acenteliği olduğunu belirtti. Mahkemenin kararında, “Davalı site haksız rekabete yol açan reklamlara yer vermiştir. ‘booking.com’ olarak en iyi fiyatları garanti eden bir internet sitesi kurmayı amaçlıyoruz’, ‘En düşük fiyatlar’, ‘Booking.com hem şehirlerde hem de deniz kenarı veya kırsal bölgelerde en iyi otel fiyatlarını garanti etmektedir’ vb. şekilde haksız rekabete yol açan reklamların siteden ve tüm online uygulamalardan kaldırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 500 bin lira teminatın yatırılması halinde daha önce verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılarak faaliyetlerine devam etmesine karar verildi” denildi.

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