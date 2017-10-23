Torba tasarıda 117 madde kabul edildi, tasarının görüşmelerinin bugün tamamlanması öngörülüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ve ilk etapta 130 madde olarak sunulan torba tasarıda Cuma günü kabul edilen 10 madde ile birlikte kabul edilen madde sayısı 117'e ulaştı.

Görüşmelerin bugün saat 10.30'da devam etmesi beklenirken kalan birkaç maddeye eklenecek maddeler ile birlikte tasarının görüşmelerinin bugün tamamlanması, yarın ise yaklaşık iki ay sürmesi planlanan bütçe görüşmelerinin Komisyon'da başlaması öngörülüyor.

Kamuoyunda torba tasarı olarak bilinen "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nda 18 madde de tasarıdan çıkarıldı.

Görüşmeler sırasında Cuma günü kabul edilen maddeler arasında kurumların iki yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlara uygulanan istisnanın yüzde 75'ten yüzde 50'ye indirilmesini öngören madde de yer aldı.

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Maddeye göre iki yıl elde tutulan taşınmazlar için yüzde 75 istisnanın yüzde 50'ye düşürülmesine karşın bankaların takip yoluyla elde ettiği taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışında, borcun tasfiyesinde kullanılmak kaydıyla istisna ise yüzde 100'de bırakılıyor.

Öte yandan Cuma günü görüşülen ancak oylanmayan ve Komisyon'da muhalefetten en çok tepki çeken madde ise madenciliğin gelişmesini ve maden sahalarının etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılan beş madde oldu.

Bu maddelerden dördü kabul edilirken, maden izin başvurularında çevresel etki değerlendirmesi sürecinde ilgili kamu kurumlarının 3 ay içinde sonuçlandırılmayan görüşünün "olumlu" olarak kabul edilmesini öngören maddesi 54. madde oylanmadı.

Muhalefet ilgili maddeyi Anayasa'ya aykırı olduğu, çevre etkisinin gözetilmeden maden ruhsatlarının verileceği gerekçeleriyle eleştirdi. Maddenin görüşmelerinin bugün etmesi öngörülüyor.

BUGÜN GÖRÜŞMELER TAMAMLANIYOR

Torba tasarıda yer alan gelir vergisi ve tepki çeken Motoru Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesinde geri adım atan hükümet, OVP'de de yer alan 2018-2020 bütçe hedeflerinin tutturulabilmesi için kurumlar vergisini (KV) tüm kurumlara yönelik üç yıllığına yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkararak gelecek yıl 6.4 milyar TL gelir hedefliyor.

Bu kalemde yapılan artış yaklaşık 30 milyar TL'lik gelir artışı öngörülen tasarıdaki tek bir kalemdeki en büyük geliri oluşturuyor.

Hükümet, ilgili düzenlemenin jeopolitik gelişmeler nedeniyle güvenlik alanında artan harcama gereksinimlerini karşılamak adına atıldığını belirtiyor. Bir diğer taraftan ise darbe girişiminin etkilerini azaltmak için alınan önlemlerin maliyeti de bu artışta etkili.

OVP'de bütçe açığının milli gelire oranının geçen yılki yüzde 1 seviyesinden bu yıl yüzde 2'ye yükseleceği, 2018 ve 2019'da yüzde 1.9 seviyesinde gerçekleştikten sonra 2020'de ise yüzde 1.6'ya gerileyeceği öngörülüyor.

Hükümet kamuoyu tepkilerinin ardından ücretliler için gelir vergisinin üçüncü diliminde vergi oranını yüzde 27'den yüzde 30'a çıkaran maddeyi metinden çıkarırken, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki artışları da tasarının ilk haline göre mevcut araçlar için düşürdü.

Bu değişikliklerle birlikte ilk etapta daha ziyade çalışanlar ve bireyler üzerindeki vergilerde öngörülen artışlar kurumlara yönlendirilmiş oldu. Komisyon görüşmelerinde muhalefetten bu konuda ağır eleştiriler geldi.