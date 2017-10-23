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Çeyrek altın ne kadar? ( 23 Ekim altın fiyatları )

23.10.2017 - 08:47

Altın fiyatları, iki haftadan uzun sürenin en düşük düzeyini görürken, çeyrek altın 248 liradan alıcı buldu.

Altın fiyatları doların yen karşısında üç ayın zirvesine yükselmesine paralel olarak iki haftadan uzun sürenin en düşük düzeyini gördü.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı seans içinde 1,273.8 dolara inerek 6 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.4 ekside 1,275.7 dolarda bulunuyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yeni haftaya 151 liranın üzerinde başlarken; çeyrek altın yüzde 1,34 yükselişle 248 liradan, cumhuriyet altını ise 1018 liradan alıcı buluyor.


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