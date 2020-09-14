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Toplam ciro endeksi yıllık yüzde 20.2 arttı

14.09.2020 - 10:29
Toplam ciro endeksi yıllık yüzde 20.2 arttı | Ekonomi Haberleri

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 20,2 artış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, temmuzda yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi 20,2, inşaat ciro endeksi yüzde 14,9, ticaret ciro endeksi yüzde 32,9 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 12,5 azaldı.

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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 11,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarında ise temmuzda aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 12,1, inşaat ciro endeksi yüzde 11,5, ticaret ciro endeksi yüzde 11,4, hizmet ciro endeksi yüzde 11,9 arttı.


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