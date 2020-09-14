Bakan Albayrak: İnanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık…" şeklinde değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan sanayi üretimi ve ciro endeksi verilerini Twitter hesabı üzerinden " Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık… Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi" şeklinde değerlendirdi.

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