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TOKİ'de iki başkan yardımcılığına atama

26.06.2019 - 08:56
TOKİ'de iki başkan yardımcılığına atama | Ekonomi Haberleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bazı kadrolarında görev değişimi yapıldı.

Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) Başkan yardımcılıklarına, Mustafa Levent Sungur ve Ömer Faruk Karabayır getirildi. Sungur ve Karabayır'ın atanmasına dair karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Diğer iki atama kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadrolarında görev değişikliği yapıldı. Kararlarla, bazı genel müdür, müdür yardımcısı ve il müdürleri görevden alınırken, bazı başkanlık, genel müdür, müdür yardımcısı, kurul üyelikleri ile il müdürlüklerine atamalar yapıldı.


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