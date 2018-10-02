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TOKİ 24 ilde 111 arsayı satışa sundu

02.10.2018 - 10:56
TOKİ 24 ilde 111 arsayı satışa sundu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yozgat illerinde toplam 1.668.141 m2 büyüklüğünde 111 adet arsayı satışa sundu.

Vadeli satış bedeli yaklaşık bir milyar TL olan arsalar vadeli olarak “Açık Artırma” yöntemi ile satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden %12,5 indirim uygulanacak.

Arsaların nitelikleri şöyle; konut, gelişme konut, ticaret, küçük sanayi sitesi, sanayi, merkezi iş, özel eğitim, özel sağlık tesis, özel ortaokul, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, turizm+akaryakıt, akaryakıt ve bakım istasyonu ve toplu iş yeri- toptancılar sitesi niteliğinde imarlı ve imarsız arsalar.

Müzayede 16 Ekim 2018 tarihinde (Salı günü), saat 13:30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.

Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şunlar:

İSTANBUL

Başakşehir Kayabaşı’nda özel sağlık tesis, İkitelli’de konut dışı kentsel çalışma, Büyükçekmece’de konut niteliğinde imarlı arsalar.

ANKARA

Etimesgut Yapracık’ta konut,  Mamak’ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Yenimahalle Yakacık’ta küçük sanayi sitesi, Yuva’da konut niteliğinde imarlı arsalar.

İZMİR

Narlıdere’de konut + ticaret + özel eğitim + park niteliğinde imarlı arsa.

KOCAELİ

Gölcük’te konut dışı kentsel çalışma, Gebze’de akaryakıt alanı niteliğinde imarlı arsalar.

ELAZIĞ

Merkezde konut, ticaret ve özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar,

ESKİŞEHİR

Odunpazarı’nda konut ve merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar,

KARAMAN

Merkez’de özel sağlık, özel ortaokul eğitim, ticaret ve ticaret+konut niteliğinde imarlı arsalar,

TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa’da sanayi alanı Çorlu’da akaryakıt alanı niteliğinde imarlı ve plansız arsalar".

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.


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