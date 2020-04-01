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TOFAŞ Bursa fabrikasında üretime ara verecek

01.04.2020 - 09:10
TOFAŞ Bursa fabrikasında üretime ara verecek | Ekonomi Haberleri

TOFAŞ, iki hafta süreyle Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine ara verilmesini kararlaştırdı.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin (TOFAŞ) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 3 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."


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