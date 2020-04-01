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Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı

01.04.2020 - 09:06
Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisanda 30 milyar, lira mayısta 30 milyar lira ve haziranda 22 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine bu dönemde 51,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Bakanlığın nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisinde, nisanda 20,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 30 milyar liralık, mayısta 18,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 30 milyar liralık, haziranda da 12,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

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Nisandaki iç borçlanmanın 26,8 milyar lirasının piyasadan, 1,4 milyar lirasının kira sertifikasından, 1,8 milyar lirasının kamuya satışlardan, mayıs
ayındaki iç borçlanmanın 28 milyar lirasının piyasadan, 1,3 milyar lirasının kira sertifikasından, 0,7 milyar lirasının kamuya satışlardan, haziran ayındaki iç borçlanmanın ise 20,8 milyar lirasının piyasadan, 1,2 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 hazine bonosu ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Nisanda 24 milyar liralık, mayısta 35,4 milyar liralık haziranda ise 27,1 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 35,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da nisanda eksi 6 milyar lira, mayısta 5,4 milyar lira ve haziranda ise 5,1 milyar lira olması öngörülüyor.


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