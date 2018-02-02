Tofaş 2017 kârını açıkladı

Tofaş 2017 sonu için 1.28 milyar TL net kar açıkladı.

Tofaş Otomobil Fabrikası 2017 sonunda 1.28 milyar TL net kar açıkladı. Şirketin 2016 sonu karı 970.23 milyon TL olmuştu. KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin 2017 yıl sonu satış hasılatı 17.47 milyar TL olurken, 2016 sonunda hasılat 14.24 milyar TL'ydi.

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Şirket 2018 yılı beklentilerini ise şu şekilde açıkladı:

Yurtiçi hafif araç pazarı: 930,000-950,000 adet

Tofaş yurtiçi pazar satışları: 110,000-120,000

İhracat adetleri: 270,000-290,000

Toplam üretim beklentisi: 370,000-390,000 adet

2018 yılı yatırım beklentisi: 150-170 milyon euro.