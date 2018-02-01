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"Emtiada boğa piyasası yerine ayı piyasası yaşanacak"

01.02.2018 - 17:11

Wells Fargo, beklentilerin aksine emtia alanında önümüzdeki dönemde boğa piyasası yerine ayı piyasası yaşanacağını belirtti.

ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo, yayınladığı raporda, emtiada önümüzdeki dönemde boğa piyasası yaşanmayacağını belirtti. CNBC'nin haberine göre banka, dolardaki düşüşün emtiada bir boğa piyasasına yol açıp açmayacağı tahminleriyle ilgili olarak, "Biz bundan şüpheliyiz" ifadesini kullandı.

Wells Fargo Yatırım Stratejisi Analisti Austin Pickle, "Gelecek 5-10 yılda emtia alanında ayı piyasası dinamiklerinin egemen olmasını bekliyoruz" dedi. Banka, normalde zayıf doların emtia fiyatlarını artırdığını ancak dolardaki son düşüşün emtiada boğa dinamiği yaratmadığını belirterek yatırımcıları uyardı.

Emtia yatırımları, geçen yıl 311 milyar dolarla dört yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Birçok banka da son dönemde petrol fiyatlarıyla ilgili tahminlerini yükseltirken, altın, bakır ve platinyuma yatırımlar da son üç ayda arttı.

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Barclays, maden sektöründeki artışın 2018'de emtia alanında büyümeyi desteklemeye devam edeceği öngörüsünde bulundu.

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