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TL mevduat hesaplarından alınan vergi düşürüldü

30.09.2020 - 08:56 | Son Güncelleme :
TL mevduat hesaplarından alınan vergi düşürüldü | Ekonomi Haberleri

Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat getirisinden alınan vergi oranı indirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar TL cinsindeki mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranları azaltıldı.

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TL MEVDUATLARI

Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15'lik kesinti yüzde 5'e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12'lik kesinti yüzde 3'e düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan kesinti oranı ise sıfırlandı.

KAR PAYLARI

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından ise bu oranlar vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfırlanacak.

Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen gelirler ile Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yapılan stopaj oranlarında ise değişiklik yapılmadı.

Karar, yayımı tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak.

Analistler, TL mevduat faizlerinden alınan stopaj oranlarının düşürülmesiyle, TL mevduat yatırımlarının özellikle döviz mevduata göre çok daha avantajlı bir duruma geleceğini, bu süreçte tasarrufların belli bir tutarının döviz mevduat hesaplarından TL mevduatlara geçiş yapmasının bekleneceğini belirtti.


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