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Disney'den 'salgın' kararı! Binlerce çalışanını işten çıkaracak

30.09.2020 - 09:10
Disney'den 'salgın' kararı! Binlerce çalışanını işten çıkaracak | Ekonomi Haberleri

ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tema parklarında çalışan 28 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

 

Kovid-19 salgını nedeniyle Disney'in California merkezli tema parklarının uzun süre kapatılması ve açık parklara olan sınırlı ziyaret, şirketi çalışan sayısını azaltmaya itti.

Disney Parkları yöneticisi Josh D'Amaro, konuya ilişkin çalışanlarla paylaştığı mesajda, işten çıkarılacak 28 bin kişinin yaklaşık yüzde 67'sinin yarı zamanlı çalışanlar olacağını aktardı.

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Amerikalı yayın kuruluşu CNBC tarafından paylaşılan mesajda D'Amaro, "Tahmin edebileceğiniz gibi bu büyüklükte bir karar kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetimin son birkaç aydır işten çıkarmaya gitmemek için çalıştığını belirten D'Amaro, "Giderleri azalttık, sermaye projelerini askıya aldık, destek ödemelerine devam ederken oyuncu kadromuzu ücretsiz izne çıkardık ve operasyonlarımızı olabildiğince verimli çalışacak şekilde değiştirdik, ancak bu kadar sınırlı kapasitede çalışırken tam kadroyu sürdüremeyiz." ifadelerini kullandı.


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