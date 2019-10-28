Tiffany & Co.'yu satın almak için görüşüldüğünü doğruladı | Ekonomi Haberleri

Moet Hennessy Louis Vuitton, Tiffany satın alımını değerlendirdiğini doğruladı.

Fransa merkezli lüks ürünler şirketi Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), mücevher şirketi Tiffany & Co.'yu satın almayı değerlendirdiğini doğruladı. LVMH'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı: "Piyasada yer alan son söylentiler ışığında LVMH Group, Tiffany ile olası bir anlaşma konusunda ön görüşme yaptığını doğruluyor. Söz konusu görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanacağının bir garantisi yok."

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Medyada daha önce yer alan haberlerde, Tiffany'nin LVMH'den hisse başına 120 dolar teklif aldığı ve şirket değerinin 14.5 milyar dolar olarak belirlendiği belirtilmişti.

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