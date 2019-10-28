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Alternatif Bank’ın aktifleri yüzde 14 arttı

28.10.2019 - 13:34
Alternatif Bank’ın aktifleri yüzde 14 arttı | Ekonomi Haberleri

Alternatif Bank’ın aktifleri, yılın ilk dokuz aylık döneminde yüzde 14 arttı.

Alternatif Bank’ın aktifleri, yılın ilk dokuz aylık döneminde, 2018 yıl sonuna göre yüzde 14 artışla 29.4 milyar lira düzeyine yükseldi. Banka’dan yapılan açıklamaya göre, bankanın kredileri 24.7 milyar lira oldu ve mevduat hacmi yüzde 15 yükseldi.

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Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Bu dönemde mevduat hacmimizi yüzde 15 artırmanın yanı sıra sağladığımız kredilerle başta dış ticaretin finansmanı olmak üzere ekonomiye verdiğimiz desteği artırdık. Öz kaynaklarımız yıl sonuna kıyasla yüzde 43 büyüdü. Pazar payı kazanımında gerek kredilerle gerekse topladığımız mevduatla sektörün üzerinde bir büyüme performansı sergiledik" dedi ve ekledi: "Alternatif Bankın toplam aktifleri içinde ihracat taahhütlü kredilerin oranını artırmayı önceliklerimiz arasında belirledik. Bu doğrultuda ihracatçılara verdiğimiz finansal desteği sene başından bu yana yüzde 40 artırarak 762 milyon dolara ulaştırdık. 2020'nin ilk 6 ayında ise 1.5 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu hedefe ilerlerken müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran SMS ile gümrük vergisi ödeme, e-teminat mektubu gibi önemli uygulamaları hayata geçirdik. Buna ek olarak, dış ticaretteki bilgi birikimimiz ve danışman yaklaşımımızı ’Dış Ticaret Danışman Hattımız’ aracılığıyla müşterimiz olsun ya da olmasın tüm ihracatçılarımızın hizmetine sunmaya başladık.

Geride bıraktığımız dönemde önemli bir ilke imza attık. Kurumsal yatırımcılardan gelen talebi hızla değerlendirerek, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına dayalı bono ihracına imza atan ilk özel banka olduk. Piyasada değişken faizli yatırıma önemli bir ilgi söz konusu. Biz de bono ihracının ardından müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda TLREF'e dayalı ürünlere odaklanmayı planlıyoruz."


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