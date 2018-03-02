ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı yorumda "Ticaret savaşını kazanmak kolay" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşı adımı olarak algılanan ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getireceği haberinin yankıları devam ediyor.

Trump, Twitter hesabından yaptığı yorumda ise ticari savaşı dile getirdi.

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"Ticaret savaşını kazanmak kolay" diyen Trump, tweetinde ABD'yi kast ederek şöyle dedi:

"Bir ülke iş yaptığı ülkelerin tamamıyla ticaretten milyarlarca dolar kaybediyorsa ticaret savaşı iyidir, kazanması da kolaydır. Mesela, belirli bir ülke ile ticarette 100 milyar dolar açık veriyorsak ve onlar açgözlülük yapıyorlarsa, artık onlarla ticret yapmayarak büyük kazanırız. Bu kadar kolay."

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