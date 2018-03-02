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İngiltere'den 'Bitcoin' açıklaması

02.03.2018 - 15:39

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, kripto paralarda anarşiye son vermek için regülasyonun şart olduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney finansal sistemin koruması ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin yürütülmesi için Bitcoin dahil kripto olarak bilinen sanal para birimlerinin denetlenmesi gerektiğini söyledi.

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nde İskoç Ekonomi Konferansı’nda konuşan Carney, yatırımlarını kripto para birimlerine yapanların bu yatırımlarını kaybedebileceklerini belirterek kripto para birimlerinin denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Kripto para birimlerinin henüz finansal sistem için risk yaratmadığını belirten Carney, buna rağmen, "Finansal sistemin geri kalanında uygulanan standartların kripto varlık ekosisteminde uygulanma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

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Bazı ülkelerin kripto para birimlerinin kullanımını yasakladığının altını çizen Carney, “Yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek için kripto varlık ekosistemini denetlemek, piyasa bütünlüğünü sağlamak, finansal sistemin güvenliğini ve sağlamlığını korumak daha iyi bir yol olur.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz polisinden aralık ayında yapılan açıklamada, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerin finansmanı için kullanıldığı belirtilmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ocak ayında İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu sırasında Bloomberg’e yaptığı açıklamada, artık kripto para birimlerinin kullanım alanlarına daha ciddi yaklaşacağının sinyalini verirken, "Tam olarak kullanım şekillerine, özellikle suçlular tarafından kullanılmalarına ilişkin harekete geçilmesi gerekebilir." ifadesini kullanmıştı.

Ülkenin en büyük bankacılık gruplarından Lloyds, İngiltere Başbakanı May'in açıklamasından bir süre sonra, 5 Şubat’ta yaptığı açıklamada, kredi kartları yoluyla Bitcoin dahil olmak üzere tüm sanal para birimlerinin alımını yasakladığını duyurdu.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Direktörü Rob Wainwright, geçen ay BBC’ye yaptığı değerlendirmede, Avrupa'da her yıl yaklaşık 3,4 ila 4,5 milyar avroluk kara paranın kripto para birimleri üzerinden aklandığını söylemişti. 


Etiketler

  • İngiltere Merkez Bankası
  • Mark Carney
  • kripto para birimleri
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