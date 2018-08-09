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THY'den 441 milyon lira kâr

09.08.2018 - 10:02
THY'den 441 milyon lira kâr

THY ikinci çeyreğini 441 milyon TL net kârla tamamladığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Türk Hava Yolları yılın ikinci çeyreğinde, geçen yıl aynı dönemdeki zararın ardından kâra geçerken, kâr rakamı 441 milyon TL oldu.

Şirketin geçen yıl ikinci çeyrekte 194 milyon lira zarar açıklamıştı.

Şirketin KAP'a gönderdiği ikinci çeyrek finansal tablolara göre toplam hasılatı yüzde 48 artışla 13.84 milyar lira olarak gerçekleşti.

KAP'a gönderilen açıklamalarda ayrıca, 2018'de toplam 75 milyon yolcu ve yüzde 81 doluluk oranı ile yaklaşık 12.5 milyar dolar satış geliri hedeflendiği ifade edildi.


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