‹ Önceki Haber ABD'den Rusya'ya 'Novichok' yaptırımı ABD'den Rusya'ya 'Novichok' yaptırımı Sonraki Haber › THY'den 441 milyon lira kâr THY'den 441 milyon lira kâr

Dolar ne kadar? ( 9 Ağustos dolar fiyatları )

09.08.2018 - 09:45 | Son Güncelleme :
İşte dolar kurunda son durum

Güne 5.37 TL seviyesinden başlayan dolar fiyatları, 5.43 TL'nin üzerini görürken şu dakikalarda 5.41 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 6.27 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar siyasi gelişmeleri takip edecek.

ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilim ile hareketlenen piyasalarda dalgalanma sürüyor. Güne 5.37 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 5.4391 TL'yi görürken, saat 10.25 itibarıyla 5.4119 TL'de bulunuyor.

Euro kuru ise 6.3142 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda 6.2770 TL'de hareket ediyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

ABD ile yaşanan rahip Brunson krizi sonrası hafta başı 5.42 TL seviyesine kadar yükselen dolar, iki ülke arasında ön mutabakat sağlandığı haberleri ve Türk heyetinin ABD'ye gitmesi ile sakinleşmişti.

Dün Türk heyeti ile ABD heyetinin görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Sözcüsünden gelen açıklamada, görüşmelerin devam ettiği ve Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konunun ele alındığı ifade edildi.

Analistler, bugün yurt içi veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de bulunan Türk heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerine ilişkin haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade edilen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmelenebileceğini dile getirdi. 

 


‹ Önceki Haber ABD'den Rusya'ya 'Novichok' yaptırımı ABD'den Rusya'ya 'Novichok' yaptırımı Sonraki Haber › THY'den 441 milyon lira kâr THY'den 441 milyon lira kâr
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.011 Değişim: 0,04% Hacim : 3.815 Mio.TL Son veri saati : 11:32
Düşük 95.409 09.08.2018 Yüksek 97.043
Açılış: 95.662
5,4271 Değişim: 2,80%
Düşük 5,2698 09.08.2018 Yüksek 5,4488
Açılış: 5,27945
6,2958 Değişim: 2,66%
Düşük 6,1201 09.08.2018 Yüksek 6,3222
Açılış: 6,13275
211,36 Değişim: 2,56%
Düşük 205,73 09.08.2018 Yüksek 212,37
Açılış: 206,09
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.