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THY New York borsasında açılış zilini çaldı

31.01.2018 - 08:28

Bu sene 41'incisi düzenlenecek 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusuna ana sponsor olan THY, bu kapsamda New York borsasında düzenlenen törende açılış zilini çaldı.

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en önemli simgelerinden biri olan Empire State Binası'na çıkma koşusu kapsamında, New York borsasının açılış zilini çaldı. Bu sene 41'incisi düzenlenecek 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusuna "ana sponsor" (presenting sponsor) olan THY, dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip borsası olan ve piyasa değeri en büyük şirketlere ev sahipliği yapan New York borsasında düzenlenen törende açılış zilini çaldı.

ABD iş dünyasının kalbi Wall Street'teki New York borsası binasında düzenlenen törene, THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, Empire State Realty Trust Başkanı ve Operasyon Direktörü (COO) John Kessler ve NYSE Başkan Yardımcısı Chris Taylor katıldı.

Öcal, törenden önce yaptığı konuşmada, THY olarak Empire State Binası'na çıkma koşusunun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, koşunun dünya genelinde spor tutkusuna sahip insanları bir araya getirdiğini ifade etti.

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Empire State Binası'na çıkma koşusunun resmi hayırseverlik kuruluşu Challenged Athletes Foundation sayesinde engelli kişilerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdüğüne dikkati çeken Öcal, koşunun bu alanda farkındalık yaratılmasına da katkıda bulunduğunu vurguladı.

Öcal, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan THY'nin toplumları bir araya getiren ve rekabet ruhunu destekleyen organizasyonlara katkıda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Kessler ise, konuşmasında, Empire State Binasının 75'inci katında ofisinin yer aldığı THY'nin koşuya ana sponsor olduğu için mutlu olduklarını söyledi.

Bu yılki koşuda dünyanın farklı yerlerinden yaklaşık 250 atletin mücadele edeceğini bilgisini veren Kessler, sporcuların Empire State Binası'nda 1576 merdiven çıkarak 86'ıncı katta bulunan bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacağını kaydetti.

Kessler, ayrıca, Challenged Athletes Foundation, THY, medya, New York polisi ve itfaiyesi ekiplerinden katılımcılar için Empire State Binası'nda ayrı koşu turları düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Empire State Binası'na çıkma koşusu 7 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek. 


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