Dev bankadan Euro/TL tahmini

Rabobank FX stratejisti Matys, Euro/TL'nin 2018 yılı içerisinde 5.00 TL'yi aşabileceği tahmininde bulundu.

Dünyanın büyük bankaları arasında yer alan Hollanda merkezli Rabobank gelişen piyasa Döviz stratejisti Piotr Matys tarafından yazılan rapora göre; banka, euronun bölge ekonomisindeki geniş çaplı toparlanmadan bulduğu destek ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasındaki kademeli normalleşme görünümüyle birlikte Euro/TL kurunun bu yıl içerisinde 5.00 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu tazeleyeceği yönündeki öngörüsünü sürdürüyor.

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Aynı rapora göre, ABD ve Türkiye arasında halihazırda var olan gerilim ile birlikte artacak jeopolitik risklerin, Euro/TL üzerinde yukarı yönlü bir baskı yapabileceği öngörülüyor. Banka, Euro/TL'ye ilişkin bu senaryonun gerçekleşmesi durumunun, TCMB'yi faiz artışına gitmeyi ciddi bir şekilde düşünmeye iteceği görüşünde.

Rabobank, ayrıca, TCMB'nin bu yıl geç likidite penceresi faizini bu yıl görece ılımlı ve kümülatif bir şekilde 100 baz puan artırmasını bekliyor. Liraya ilişkin görünümün gözle görülür şekilde iyileşmesi durumunda ise TL'nin hem euro hem dolar karşısında sürdürülebilir bir şekilde toparlanacağına ilişkin işaretler gözlemleniyor. Bu durumda, Rabobank'ın Türkiye para politikasına ilişkin şahinvari görüşü de aynı doğrultuda azalacak.