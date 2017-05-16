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THY genel kurulu ertelendi

16.05.2017 - 08:10 | Son Güncelleme : 16.05.2017 - 08:23

THY dün yapılacak genel kurulunun 9 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

THY'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilmesi gereken genel kurulun, şirketin en büyük hissedarı Türkiye Varlık Fonu'nun erteleme önergesi üzerine 9 Haziran'a ertelendiği belirtildi.

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Duyuruda, "Ortaklığımızın en büyük hissedarı olan Türkiye Varlık Fonu temsilcisinin önerisi doğrultusunda, Ortaklığımız Olağan Genel Kurul Toplantısının 9 Haziran 2017 Cuma günü saat 14.00'e ertelenmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündeminde, 2016 yılı finansal tablolarının tasdikinin yanı sıra 2016 yılı kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ile Temel Kotil'in istifası suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Bilal Ekşi'nin seçiminin Genel Kurulun tasvibine sunulması ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi öne çıkan maddeler arasındaydı. 


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