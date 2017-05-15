Yunanistan ekonomisi daraldı

Yunanistan ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçüldü.

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun (ELSTAT) açıkladığı ilk tahmin verilerine göre, Yunanistan ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçüldü. Söz konusu çeyrekte yıllık bazda daralma yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.

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Yunanistan ve uluslararası kreditörleri arasındaki 3'üncü kurtarma paketi programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için gerekli uzlaşma aylar süren gecikmeden sonra sağlanabilmisti.

Uzmanlar, bu gecikmenin ekonomiye olumsuz etki edeceği yönünde uyarılarda bulunmuştu.

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