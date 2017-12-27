THY Arjantin’de beşinci yılını kutladı

THY, Arjantin’deki 5. yılını Buenos Aires'te düzenlediği törenle kutladı.
Türk Hava Yolları (THY), Arjantin Ofisi tarafından düzenlenen etkinliğe Arjantinli yetkililer, ülkedeki yabancı diplomatlar, havacılık sektörünün önde gelen isimleri ve turizm acentelerinden yaklaşık 150 kişi katıldı.
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THY Arjantin Müdürü Yahya Zahid Şensoy, törende ülkede 5 yıl boyunca THY bilet satışı yapan acentelere teşekkür plaketi verdi. Törende düzenlenen yarışmayı kazanan 5 Arjantinliye ise İstanbul bileti hediye edildi.
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- Yahya Zahid Şensoy