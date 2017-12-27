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Dolar fiyatlarında yatay seyir sürüyor

27.12.2017 - 09:30

Dolar fiyatlarında 3.80 civarında seyir sürerken, piyasada yıl sonu ve tatiller nedeniyle hacimler düşük seyrediyor.

Noel tatili ile birçok ülke piyasasının kapalı olması nedeniyle, piyasalardaki işlem hacimleri de düşük kalırken dolar/TL gün içinde 3.80 civarında yatay bir seyir izledi.

Dolar/TL güne saat 08.46'da 3.8064/3.8120 seviyesinde başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 4.1639/4.1703, euro/TL ise 4.5216/4.5290 seviyesinde.

Küresel piyasalarda yıl sonu nedeniyle pozisyonlar büyük oranda kapatıldı ve yeni pozisyon açma istekliliği de bulunmuyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini izleyen dolar endeksi de bugün 93.300 ile yatay seyrediyor.

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TL'DE HAVA OLUMLU

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde ise bu azalan hacim döneminde iyimser bir hava yaşanıyor. Güney Afrika randı siyasi gelişmelerle iyimser bir seyir izliyor. Randdaki iyimserlik bazen tüm gelişmekte olan para birimlerine de yansıyor.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde geçen hafta başından bu yana görülen olumlu hava TL'ye de yansıyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta geç likidite penceresi faizinde yaptığı 50 baz puanlık artışı ortalama fonlama maliyetine de yansıtarak yüzde 12.75'e çekmesi de piyasayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Fed ve TCMB'nin faiz kararlarının ardından ABD'deki dava süreci, jeopolitik gelişmeler, ABD ve AB ile ilişkiler hâlâ yakından izleniyor.

ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta görülen davasında istişarelerine devam eden jüri henüz karara varmadı. Kararın yeni yılda açıklanması bekleniyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz dün spotta yüzde 11.95 seviyesinden gerçekleşti. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.40 oldu.


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