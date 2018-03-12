THY 60 adet uçak siparişi verdi

THY Boeing ve Airbus'tan 60 adet geniş gövde uçak siparişi verdi.

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul'daki yeni havalimanında oluşacağını bildirdiği geniş gövdeli uçak ihtiyacını karşılamak için yarısı Boeing, yarısı Airbus'tan olmak üzere 60 adet uçak siparişi verdi.

Şirketin Cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamaya ve basın bültenine göre göre 50'si kesin 10'u opsiyonlu siparişler 2024 yılına kadar teslim edilecek.

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Altı adetlik ilk kısım sipariş 2019 yılında teslim alınacak.

THY Boeing'in B787-9, Airbus'ın A350-900 tipi geniş gövde modellerini satın alacak.

Şirket ayrıca gelecek yıllardaki kargo taşıma gereksinimleri doğrultusunda bir adet A330-200F kargo uçağını DVB Bank SE'den satın alacak.