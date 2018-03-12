‹ Önceki Haber Aramco'nun halka arzı seneye mi kaldı? Aramco'nun halka arzı seneye mi kaldı? Sonraki Haber › Cari işlemler dengesi açıklanacak! İşte piyasa beklentisi Cari işlemler dengesi açıklanacak! İşte piyasa beklentisi

THY 60 adet uçak siparişi verdi

12.03.2018 - 09:03

THY Boeing ve Airbus'tan 60 adet geniş gövde uçak siparişi verdi.

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul'daki yeni havalimanında oluşacağını bildirdiği geniş gövdeli uçak ihtiyacını karşılamak için yarısı Boeing, yarısı Airbus'tan olmak üzere 60 adet uçak siparişi verdi.

Şirketin Cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamaya ve basın bültenine göre göre 50'si kesin 10'u opsiyonlu siparişler 2024 yılına kadar teslim edilecek.

##$HABER_1444605$##

Altı adetlik ilk kısım sipariş 2019 yılında teslim alınacak.

THY Boeing'in B787-9, Airbus'ın A350-900 tipi geniş gövde modellerini satın alacak.

Şirket ayrıca gelecek yıllardaki kargo taşıma gereksinimleri doğrultusunda bir adet A330-200F kargo uçağını DVB Bank SE'den satın alacak.


‹ Önceki Haber Aramco'nun halka arzı seneye mi kaldı? Aramco'nun halka arzı seneye mi kaldı? Sonraki Haber › Cari işlemler dengesi açıklanacak! İşte piyasa beklentisi Cari işlemler dengesi açıklanacak! İşte piyasa beklentisi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.411 Değişim: 1,28% Hacim : 6.518 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 117.704 12.03.2018 Yüksek 118.787
Açılış: 117.704
3,8503 Değişim: 1,03%
Düşük 3,8065 12.03.2018 Yüksek 3,8508
Açılış: 3,8112
4,7439 Değişim: 1,12%
Düşük 4,6900 12.03.2018 Yüksek 4,7442
Açılış: 4,69145
163,20 Değişim: 0,63%
Düşük 161,61 12.03.2018 Yüksek 163,26
Açılış: 162,18
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.