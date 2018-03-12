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Cari işlemler dengesi açıklanacak! İşte piyasa beklentisi

12.03.2018 - 09:11

Cari işlemler dengesinin Ocak ayında 6.9 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. TCMB, Ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini saat 10.00'da açıklayacak.

Cari işlemler dengesinin Ocak ayında 6.9 milyar dolar, yılsonunda ise 50 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, Ocak ayı için cari açık tahminleri 6.5-7.1 milyar dolar bandında yer aldı.

Cari denge geçen yılın Ocak ayında 2.56 milyar dolar açık vermişti. Geçen yılın Aralık ayında 7.7 milyar dolar olan cari açık yılın tamamında ise altın ithalatı ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle önceki yıla göre yüzde 42 artışla 47.1 milyar dolar ile OVP hedefinin üzerinde gerçekleşti.

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Ekonomistler bu yıl ise enerji maliyetlerindeki artışı, turizm gelirlerinde yükseliş ve altın ithalatındaki yavaşlamanın dengelemesini bekliyor.

OVP'ye göre cari açığın bu yıl GSYH'nın yüzde 4.3'üne denk gelecek şekilde 40 milyar dolar olması bekleniyor.

Ekonomi yönetimi Türkiye'nin en büyük kırılganlığı olarak görülen cari açıkta kalıcı bir iyileşme için dış ticaret açığını önümüzdeki üç-dört yılda 20 milyar dolar azaltmayı öngören adımlara hazırlanıyor.
    


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