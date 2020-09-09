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Tesla'da kan kaybı sürüyor

09.09.2020 - 13:18 | Son Güncelleme :
Tesla'da kan kaybı sürüyor | Ekonomi Haberleri

Tesla, General Motors ve Ford'un toplam piyasa değerlerinden daha fazla değer kaybetti.

ABD'li elektrikli araç şirketi Tesla , S&P 500 endeksine alınacak şirketler listesinden çıkarıldıktan sonra dün piyasa değerinden yaklaşık 80 milyar dolar yitirdi.

Tesla'nın piyasa değerindeki bu kayıp, General Motors Co ve Ford Motor'un toplam değerlerini geride bırakıyor.

Tesla'nın hisseleri, şu ana kadar olan tek günlük en büyük yüzdelik düşüşünü yaşamış oldu. Tesla, Wall Street'teki teknoloji hisselerindeki büyük çaplı satıştan etkilenen şirketler arasına girdi.

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ABD'li elektrikli araç şirketinin hisseleri %21.06 düşüşle işlem gününü kapatırken, rakip elektrikli otomobil üreticisi Nikola Corp'un hisseleri ise General Motors'un şirkette %11 oranında hisse alacağını açıklamasından sonra %40'tan fazla arttı.

Wall Street analistleri ve yatırımcıları, Tesla'nın Temmuz ayında art arda dördüncü kârlı çeyreklik bilançosunu açıklaması sonrasında şirketin S&P 500 endeksine alınacağını öngörüyorlardı.

Tesla'nın S&P 500 endeksine alınması için şirketin hisselerinin satın alınmasını sağlayacak çok fazla miktarda fon gerekebilirdi. Credit Suisse analisti Dan Levy, şirketin endekse alınmaması kararının Tesla boyutundaki bir şirketi endekse almanın yarattığı zorlukları yansıttığını ifade etti.


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