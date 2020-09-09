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OECD ülkelerinde işsizlik yüzde 7.7'ye geriledi

09.09.2020 - 14:08
OECD ülkelerinde işsizlik yüzde 7.7'ye geriledi | Ekonomi Haberleri

OECD'ne üye ülkelerde işsizlik, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,7'ye geriledi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) raporuna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile nisanda yükselen işsizlik, mayıstan bu yana düşüyor.

OECD'ye üye ülkelerde işsizlik, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,7'ye indi. Böylece OECD Bölgesi'nde işsizlik üst üste 3 ay düşüş kaydetmiş oldu.

Bu arada, temmuzda işsizliğin, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını vurmadan önce, Şubat 2020'deki oranın 2,5 puan üzerinde kalması dikkati çekti.

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OECD'ye üye ülkelerde şu anda 50 milyon 535 bin işsiz bulunuyor. Söz konusu rakam, geçen yılın sonuna göre 15 milyon 345 bin kişi fazla olmasına karşın Nisan 2020'ye kıyasla 4 milyon 842 bin kişi daha az gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde ise işsizlik 4 aydır art arda yükselişini sürdürerek temmuzda yüzde 7,9'a çıktı. İşsizlik, temmuzda İtalya, Fransa, Portekiz ve İrlanda'da yüzde 0,3 artış gösterdi.

İSPANYA'DA GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 41,7 OLDU

OECD'ye üye ülkeler arasında temmuzda en yüksek işsizlik yüzde 19,7 ile Kolombiya'da gerçekleşirken, Kolombiya'yı yüzde 15,8 ile İspanya izledi.

Japonya'da, 0,1 puan artan işsizlik, yüzde 2,9'a yükselirken, Güney Kore'de 0,1 puan azalarak yüzde 4,2'ye indi.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD'de ise işsizlik, temmuzda 0,9 puan düşerek yüzde 10,2 olarak gerçekleşti.

OECD ülkeleri içinde genç işsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 16,2'ye geriledi. Genç işsizlik temmuz ayı itibarıyla İspanya'da yüzde 41,7 ve İtalya'da yüzde 31,1 olarak belirlendi. Temmuz ayı rakamları yer almayan Yunanistan'da ise genç işsizlik mayısta yüzde 37,5 olarak gerçekleşti.

Raporda, Türkiye ile ilgili temmuz ayı rakamlarına da yer verilmedi. Türkiye'de mayısta mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik yüzde 11,8 olmuştu.


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