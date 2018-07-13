‹ Önceki Haber JPMorgan kârını yüzde 18 artırdı JPMorgan kârını yüzde 18 artırdı Sonraki Haber › İşte 'yeni dönem'de en stratejik hedef İşte 'yeni dönem'de en stratejik hedef

Tek seferde rekor imza!

13.07.2018 - 14:49
Tek seferde rekor imza!

Anadolu Isuzu, tek seferde en büyük ihracat sözleşmesine imza attı.

Anadolu Isuzu, 104 adet Isuzu Citiport aracının Köstence Belediyesi'ne teslimatını içeren 21 milyon avroluk Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ihalesini kazandı. İhaleye ilişkin imza töreni, Köstence'de Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu, Anadolu Isuzu Finans Direktörü (CFO) Bora Öner, Köstence Belediye Başkanı Decebal Fagadau, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Uygar Mustafa Sertel, belediye yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Isuzu'nun Türkiye'deki fabrikasında ürettiği ve Busworld 2015'te, "Avrupa'nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü" ödülünü alan Isuzu Citiport'un Köstence Belediyesi'ne teslimatı 2019 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak. Böylece, Anadolu Isuzu, "Avrupa'nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü" seçilen Citiport’u Romanya’nın IASI kentinin ardından şimdi de Köstence Belediyesi'ne gönderecek.

##$HABER_1447597$##

Edinilen bilgiye göre, 104 adet Citiport’un Köstence Belediyesi’ne teslimatını içeren EBRD İhalesi’ni kazanan Anadolu Isuzu, bu anlaşmayla hem kendi tarihinin hem de Romanya ile bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük otobüs ihracat sözleşmesine imzasını atmış oluyor.

104 ARAÇ TESLİM EDECEK

Törende konuşma yapan Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu, Isuzu araçlarının Romanya’daki belediyelerde büyük ilgi gördüğünü ve bu ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kefoğlu, 2017 yılında 15 milyon avroluk IASI Belediye ihalesini kazanarak 88 adet Citiport'u 2017 yılının ekim ayında teslim ettiklerini anımsatarak, "Şimdi de Köstence Belediyesi’ne sunacağımız 12 metre uzunluğundaki 104 Citiport aracımızla Romanya toplu taşıma sistemine hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu bize büyük bir gurur veriyor çünkü Türkiye - Romanya arasında imzalanan en büyük otobüs satış sözleşmesini gerçekleştirmiş olduk. Romanya distribütörümüz Anadolu Automobil Romania yetkililerine, Anadolu Isuzu markasını Romanya pazarında bilinir kılmak adına yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ilişkilerin her geçen yıl artmaya devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Romanya arasında halen 5,5 milyar doların üzerinde ticaret söz konusu. Balkanlarda birbirimizin en büyük ticaret ortağıyız. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkartma hedefimiz var. Bugün imzalanan anlaşma ile bu yolda mütevazi fakat önemli bir adım attık. Son dönemde Romen mahalli idarileri çok sayıda otobüs ihalesi açtı ve bu ihalelerin çok büyük bölümünü Türk firmalarının kazanmış olması gurur verici. Şirketlerimizin söz konusu başarılarının artarak devamını temenni ediyorum. Gereken desteği vermeye devam edeceğiz."

Köstence Belediye Başkanı Decebal Fagadau ise Anadolu Isuzu ile bundan sonra daha çok çalışacaklarını belirterek, "Bu pazarda büyük rakipler var. Sert bir yarış oldu. Uzun ve tüm süreçleri dikkate alarak hassasiyetle çalışmamız gerekti. Bugün atacağımız imza sadece bir gönderim kontratı değil aynı zamanda iki ülke arasında oluşan ve geleceğe atılan bir adım. Tüm emeği geçenlere şeffaf ve özverili çalışmaları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


Etiketler

‹ Önceki Haber JPMorgan kârını yüzde 18 artırdı JPMorgan kârını yüzde 18 artırdı Sonraki Haber › İşte 'yeni dönem'de en stratejik hedef İşte 'yeni dönem'de en stratejik hedef
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
89.898 Değişim: 0,36% Hacim : 7.041 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 89.317 13.07.2018 Yüksek 91.021
Açılış: 89.999
4,8487 Değişim: -0,13%
Düşük 4,8186 13.07.2018 Yüksek 4,8780
Açılış: 4,8551
5,6636 Değişim: -0,20%
Düşük 5,6221 13.07.2018 Yüksek 5,6933
Açılış: 5,6751
193,52 Değişim: -0,75%
Düşük 192,55 13.07.2018 Yüksek 195,57
Açılış: 194,99
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.