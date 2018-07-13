JPMorgan kârını yüzde 18 artırdı

JPMorgan net kârını ikinci çeyrekte yüzde 18.3 artırdı.

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase, ikinci çeyrekte yüzde 18.3 artışla 8.32 milyar dolar net kâr elde etti. Hisse başına net kâr ise geçen yılın ikinci çeyreğindeki 1.82 dolardan 2.29 dolara yükseldi.

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Reuters'in haberine göre: Thomson Reuters I/B/E/S verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 2.22 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.

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